أنشيلوتي يختار الدبلوماسية في أزمة مبابي وفينيسيوس ويتعهد بحل "المشكلة الأكبر"

المدرب الإيطالي يرفض إثارة الجدل

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن موقفه من الجدل المُثار حول تسديد فينيسيوس جونيور لركلة جزاء الفريق أمام لاس بالماس بالجولة الماضية من الدوري الإسباني.

كان من المعروف قبل بداية الموسم أن كيليان مبابي سيكون المُسدد الأول لركلات الجزاء في ريال، بعد انضمامه للعملاق المدريدي قادمًا من باريس سان جيرمان، ولكن فينيسيوس هو من سدد الركلة التي قادت ريال للخروج بالتعادل بهدف لكل فريق يوم الخميس الماضي.

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال أمام ريال بيتيس، غدًا، الأحد:"أعتقد أنه من الصحيح إعطاء المسؤولية لكليهما، لديهما نفس الجودة في تنفيذ ركلات الجزاء، ولا أريد التأثير على القرار، لدي ثقة كاملة في كل منهما، لا توجد مشكلة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

التواصل بين مبابي وفينيسيوس عمومًا:"بالنسبة لي، هما يترابطان بشكل جيد في العمل الهجومي، من الواضح أننا بحاجة إلى اللعب بشكل أفضل وأسرع، لكننا نسجل الأهداف في كل مباراة، أثق في قدرتهما على التألق معًا والتواصل بصورة أفضل في التمرير".

وعن مبابي على وجه التحديد:"في رأيي، كيليان يلعب بشكل جيد للغاية، لم يسجل أهدافًا لكنه يشكل خطورة كبيرة، لا يواجه أزمة في التكيف، العمل الدفاعي يجب أن يكون أكثر جماعية، ومن الواضح أن المهاجمين هم أقل مشاركة في هذا العمل".

المشكلة الأكبر التي يعاني منها ريال مدريد:" الانتقادات طبيعية ولا توجد مشاعر سيئة داخل النادي أو قلق من الفارق مع برشلونة، نركز على حل المشكلة فقط، الأمر ليس معقدًا، علينا أن ندافع بشكل أفضل والحفاظ على الالتزام الجماعي، لأن الأمور أصبحت أكثر فردية الآن، الإحصائيات لا تقول إننا استقبلنا العديد من الأهداف، لكن الشعور السائد يؤكد ذلك، بسبب صعوبة استعادتنا للكرة وتعرضنا للاختراق بين الخطوط".

تغيير المراكز أمام الدفاعات المغلقة:"من الممكن تغيير المراكز على الأرض الملعب، لكننا لعبنا بشكل أكثر مع فينيسيوس على اليسار، وأعتقد أننا سنستمر على هذا المنوال".

يذكر أن ريال يحتل المركز الخامس قبل مواجهة ريال بيتيس وفي رصيده 5 نقاط، بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الأول بعد أول 3 جولات من عمر الليجا.