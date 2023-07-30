أنشيلوتي: ذلك لم يحدث معي من قبل، وهذا موقفي من ركلات الجزاء!

كارلو أنشيلوتي يتحدث عن كلاسيكو برشلونة وريال مدريد الودي.

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أن ما تعرض له فريقه من سوء توفيق أمام برشلونة وديًا في الولايات المتحدة هو أمر لم يتعرض له من قبل.

وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها "آس": "خمس كرات في العارضة، هذا شيء لم يحدث معي من قبل، لكن من الأفضل أن يقع ذلك في الموسم التحضيري".

وأضاف: "لقد كانت مباراة جيدة، لعبنا بشكل مقبول، وكانت أمامنا الفرص الخاصة بنا لكن النتيجة كانت سيئة، وفي النهاية لم نكن جيدين في الكرات الثابتة".

وأكمل عن ركلات الجزاء: "نحن نقوم بالتجارب، لقد أهدر مودريتش من قبل، كما فعل فينيسيوس، من الممكن أن يكون المسؤول عن تسديدها، فهو يقوم بذلك بشكل جيد للغاية".

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جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق القوز بثلاثة أهداف نظيفة بينما كان ريال مدريد قد أهدر ركلة جزاء عن طريق فينيسيوس.