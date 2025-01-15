ماذا قال مدرب ريال مدريد؟

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد جاهزية فريقه لمواجهة سيلتا فيجو غدًا الخميس، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا.

وقال المدرب الإيطالي، في مؤتمر صحفي اليوم: "خضنا مباراة سيئة أمام برشلونة (نهائي السوبر) أضرت بنا كثيرًا، لكننا لم ننته، مواجهة سيلتا فيجو فرصة مهمة لإظهار رد فعل قوي".

وأضاف: "خسارة السوبر خطوة إلى الوراء، علينا المضي قدمًا، نحتل مركزًا جيدًا في جميع المسابقات (الدوري ودوري الأبطال)، لقد كانت مباراة سيئة، وارتكبنا الكثير من الأخطاء التي عملنا على تقييمها ووجدنا الحل".

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وأردف: "الالتزام مهم جدًا في اللعبة، وقد افتقرنا إلى الالتزام جميعًا، هذا ما حدث لنا ضد برشلونة، عدم الالتزام أمر جماعي وليس فرديًا، تقييم المباراة كان سيئًا دفاعيًا في جميع الخطوط، ليس هناك ما يمكن إضافته".

وواصل: "الشيء الجيد في كرة القدم هو أنه بعد مباراة سيئة، هناك فرصة للقيام بعمل جيد، تمنحك الفرصة للتركيز على ما عليك القيام به وليس على الأشياء السيئة التي حدثت".

وسُئل المدرب الإيطالي عن موقف الفرنسي أوريلين تشواميني من اللعب في قلب الدفاع، فرد: "ما زلت مقتنعًا بأنه قدم أداءً جيدًا كقلب دفاع، والبيانات تؤكد ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا ليس موقعه المثالي، بمجرد انتهاء حالة الطوارئ وتواجد دافيد ألابا سيعود (أوريلين) إلى مكانه في الوسط".

ورفض أنشيلوتي الرد على سؤال "هل يحتاج الفريق إلى تعزيزات؟"، إذ اكتفى بعبارة "لن أجيب"، لكنه قال بشأن الميركاتو: "لم تتغير الفكرة، نتحدث إلى النادي لجعل الفريق أكثر تنافسية، لكن التحدث هنا عما أتحدث عنه مع النادي لا يبدو صحيحا بالنسبة لي".