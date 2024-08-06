أنشيلوتي: خسارة الكلاسيكو لا تقلقني.. وسنقاتل على 7 ألقاب!

تصريح مثير من الإيطالي..

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أن الفريق الملكي لديه الجودة للمنافسة على كل الألقاب في الموسم المقبل، رغم الظهور غير الجيد في جولة ما قبل الموسم بالولايات المتحدة.

ولم يفز ريال مدريد، الذي سيقاتل من أجل 7 ألقاب في الموسم المقبل، بأي مباراة خلال جولته التحضيرية للموسم في الولايات المتحدة، لكن أنشيلوتي يرى أن الفريق سينافس على كل شيء.

وخسر ريال مدريد أمام ميلان وبرشلونة في الولايات المتحدة، علمًا بأنه سيواجه تشيلسي فجر غدٍ الأربعاء، قبل العودة إلى إسبانيا.

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وقال أنشيلوتي في تصريحات نقلتها شبكة "يورو سبورت": "لسنا قلقين، النتيجة غير مهمة، إنها مباريات ما قبل الموسم، ونحن نفتقد 8 لاعبين".

وواصل: "نواصل الاستعداد، واللاعبون يعودون تدريجيًا، والهدف هو أن يحصل اللاعبون على دقائق، وأن يكونوا في حالة جيدة، يمكنني أن أؤكد لكم أنه يمكننا القتال من أجل الألقاب السبعة، الروزنامة متطلبة للغاية، لكن لدينا الجودة للمنافسة على كل شيء، وهذا ما يطلبه النادي".

وغاب عن ريال مدريد في جولة أمريكا العديد من النجوم، على رأسهم: "جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور ورودريجو والنجم الجديد كيليان مبابي".