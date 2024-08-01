أنشيلوتي ينحاز لنجم ريال مدريد في سباق الكرة الذهبية .. ويحل معضلة مبابي!

المدرب الإيطالي يتحدث عن الصراع الثلاثي داخل ريال مدريد...

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أنه ليس قلقًا على الإطلاق من توظيف النجم الفرنسي كيليان مبابي في التشكيلة الأساسية للفريق في الموسم الجديد.

وقال أنشيلوتي في البودكاست الذي يقدمه جون أوبي ميكيل، بعنوان "أوبي وان": "أرى أن البرازيلي فينيسيوس جونيور هو الأقرب حاليًا للفوز بالكرة الذهبية، لأنه لاعب موهوب، وقدم أداءً جيدًا حقًا خلال الموسم الماضي".

وأضاف: "داني كارباخال قدم أيضًا أداءً جيدًا حقًا، حيث فاز بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وسجل في النهائي، وفاز باليورو مع بلاده، لكن فيني شاب موهوب، يمكنه التحسن، فاز بالدوري، سجل أهدافًا مؤثرة في النهائي ونصف النهائي، وهز شباك بايرن ميونخ مرتين".

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وتابع كارلو: "لدينا فريق رائع يتم بناؤه عامًا بعد عام. غادر رونالدو في عام 2018، ثم وقع النادي مع مواهب شابة مثل فينيسيوس، رودريجو، فالفيردي، ثم كامافينجا وتشواميني، وبيلينجهام، جولر والآن كيليان مبابي".

وأردف: "نعم لدينا فريق رائع يضم الكثير من المواهب الشابة، لكن النقطة الأساسية هي الروح التي يستطيع المخضرمون الحفاظ عليها، فلدينا كارباخال، ولسوء الحظ فقدنا ناتشو وكروس هذا الموسم، لكن لدينا فاسكيز ولوكا مودريتش. كان هذا التكامل جيدًا حقًا لتحقيق النجاح".

وأكمل: "مركز مبابي لا يقلقني، لقد لعبنا مباراة مانشستر سيتي برودريجو وفيني على اليسار، للاستفادة من ذلك".

وواصل أنشيلوتي: "عندما شاهدنا بيلينجهام في دورتموند، أدركنا أنه يجيد دخول منطقة الجزاء، إنه يتمتع بحركة جيدة حقًا عندما تكون لدينا الكرة، وهذا ما كنا نفعله مع بنزيما حيث يمكنه التقدم في الوقت المناسب، مثل فرانك لامبارد".

وختم: "أعتقد أن ريال مدريد مختلف عن الأندية الأخرى. هؤلاء اللاعبون يريدون الحفاظ على تاريخهم حيًا، لاعبون مثل دي ستيفانو، خينتو، بوشكاش، يتم ذكرهم كل يوم".