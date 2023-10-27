أنشيلوتي : سعداء بحكم الكلاسيكو وبيلينجهام أهم من خطتنا أمام برشلونة!

تطرق كذلك إلى إمكانية غياب مودريتش

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن موقفه من تعيين خيل مانزانو حكمًا للكلاسيكو مع برشلونة، غدًا، السبت، بالجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

وظهر أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة المرتقبة، كما تطرق كذلك إلى موقف جود بيلينجهام من المشاركة بعد إصابته في المواجهة الأخيرة ضد سبورتينج براجا بدوري أبطال أوروبا.

وقال الإيطالي عن تعيين خيل مانزانو حكمًا للكلاسيكو وسط تشاؤم برشلونة من هذا الاختيار:"إنه أحد أفضل الحكام تقييمًا في أوروبا، أعرفه جيدًا وأعتقد أنه الحكم الأنسب لمباراة مثل الكلاسيكو".

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وعن جاهزية جود بيلينجهام:"سيلعب غدًا لأنه بخير وتعافى بشكل جيد، لقد أزالوا العبء الزائد عنه، ليس من الضروري أن أشرح أهمية مباراة مثل الكلاسيكو والجميع يعرف ذلك، هي مباراة عالمية تحتاج فيها لكل نجومك".

التشكيل الأفضل لمواجهة برشلونة:"لا أعرف، الشيء المهم بالنسبة لي هو أن يلعب بيلينجهام وأن يكون جاهزًا بنسبة 100% وسنركز بعدها على ما لدينا من إمكانيات".

وعن تقييمه لشباب برشلونة:"فيرمين لوبيز ولامين يامال جيدين جدًا، ولكن لدينا أيضًا شباب مذهلون، بيلينجهام وتشواميني وكامافينجا وغيرهم من فريق الشباب".

مقاطعة فلورنتينو بيريز للكلاسيكو بعد هجوم المتحدث الإعلامي لبرشلونة على فينيسيوس جونيور:"ما أعرفه هو أن كل القرارات التي يتخذها الرئيس هي صالح النادي".

إمكانية غياب لوكا مودريتش وتفسير عدم وجوده:"جميع اللاعبين يتمتعون بقدر هائل من الاحترافية ولا يطلبون توضيحات، وبالنسبة لي فأنا لا أقدم تفسيرات لأولئك الذين لا يلعبون".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الأول بجدول الدوري بـ25 نقطة متساويًا مع جيرونا وبفارق نقطة وحيدة عن برشلونة صاحب المركز الثالث.