أنشيلوتي: بنزيما؟ ريال مدريد سيتغير الموسم المقبل .. البعض عقده انتهى!

تصريحات مثيرة من المدرب الإيطالي

ألمح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، إلى إمكانية رحيل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن صفوف النادي الإسباني خلال هذا الصيف.

بنزيما عقده ينتهي مع ريال في 30 يونيو الجاري ولم يتم الإعلان عن تجديد عقده حتى الآن، وهناك حالة من الجدل حول استمراره أو رحيله إلى اتحاد جدة السعودي.

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي لمواجهة أتلتيك بيلباو الأخيرة بالدوري الإسباني:"بنزيما؟ الفريق سيتغير الموسم القادم، بعض اللاعبين عقودهم انتهت وسيكون هناك لاعبون مختلفون، ولكن الفريق سيتمتع بتنافسية هائلة".

وعن تصريحه السابق بأن أساطير ريال مدريد يجب اعتزالهم بالنادي:"نعم أحتفظ بهذا الرأي، وأعتقد أن النادي يفكر بنفس الطريقة، لكن بعض اللاعبين يفكرون بطريقة مختلفة، مثل التمتع بمسيرة أطول واللعب أكثر".

وعن تصريح بنزيما بأن الحقيقة ليست ما ينتشر على الإنترنت:"إنه محق، أنا لا أجيد التعامل مع التكنولوجيا، لكن الواقع مختلف، وسائل الإعلام هي المفتاح الرئيسي وعلينا التعامل مع هذا الوضع بشكل جيد بسبب المشاكل التي قد تواجه الأجيال القادمة".

هل يلعب بنزيما غدًا:"إنه جاهز للعب ولديه عقد لمدة عام واحد لذلك لا توجد لدينا أي شكوك".

وعن عودة براهيم دياز بعد فترة إعارته مع ميلان:"لا أستطيع أن أقول أي شيء بخصوص مستقبله حتى الآن".

وأجاب ضاحكًا على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية التعاقد مع هاري كين:"أنت مهتم جدًا بما سيحدث الموسم المقبل، لكنني لن أتحدث عن مستقبل الفريق، كين لاعب رائع ولكنه ينتمي لتوتنهام وعلينا احترام ناديه".

وعن الطريقة الأفضل لإنهاء الموسم:"نريد أن نحتل المركز الثاني، وهو ليس ما أردناه في البداية ولكن هذا هو هدفنا في الوقت الحالي".

وعن تقييمه لموسم الفريق:"لقد كان عامًا صعبًا ومعقدًا للغاية، ربما لم أتمكن من الحصول على أقصى قدر من الحافز، من الصعب الوصول إلى ذلك كل 3 أيام وفي ظل هذا الجدول الزمني الصعب، لكني على يقين تام من أنني سأقوم بعمل أفضل العام المقبل".

وعن طلبه من ناتشو وداني سيبايوس الاستمرار:"هما يعرفان جيدًا ما نفكر فيه، لديهما كل شيء واضح للغاية وهما ينتظران نهاية الموسم لاتخاذ القرار النهائي".

يذكر أن ريال يلعب غدًا ضد بيلباو بعدما خسر لقب الدوري الإسباني لصالح نظيره برشلونة، حيث اكتفى الفريق بالحصول على لقب كأس ملك إسبانيا، بخروجه كذلك من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي بنصف النهائي.