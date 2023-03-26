أنشيلوتي إلى البرازيل.. رئيس الاتحاد البرازيلي يحسم الأمر

هل اقترب أنشيلوتي من تدريب منتخب البرازيل؟

تحدث إدينالدو رودريجيز، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، عن حقيقة اقتراب كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد من تدريب السامبا بالفترة المقبلة.

وانتشرت أخبار كثيرة عن رغبة منتخب البرازيل في التعاقد مع أنشيلوتي لتدريب الفريق خلفًا لتيتي الذي استقال بعد توديع المنتخب لمنافسات كأس العالم 2022 أمام كرواتيا من الدور ربع النهائي.

وقال رودريجيز، لشبكة"رويترز" إن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سيكون خيارًا واضحًا لشغل منصب المدرب البرازيلي إذا أصبح متاحًا في نهاية الموسم الأوروبي، ويرغب رئيس الاتحاد في حسم ملف المدرب الجديد مبكرًا قبل فترة التوقف الدولي التالية في يونيو حتى يتمكن المدرب من اختيار الفريق والبدء في الظهور لأول مرة،

واعترف رئيس الاتحاد البرازيلي بأن أنشيلوتي كان هدفه الرئيسي والمفضل لدى الجميع ليكون مسؤولاً عن منتخب البرازيل قائلًا: "أنشيلوتي يحظى باحترام جماعي بين اللاعبين ليس فقط رونالدو نازاريو أو فينيسيوس جونيور ولكن كل من لعبوا معه".

وأضاف: "أنا معجب به حقًا على صدقه في الطريقة التي يعمل بها ومدى استمرار عمله إنه لا يحتاج إلى مقدمات إنه مدرب كبير لديه العديد من الإنجازات ونأمل أن يتمكن من تحقيق المزيد".

وشدد رودريجيز :"أنشيلوتي ليس فقط المفضل لدى اللاعبين ولكن يبدو أن الجماهير كذلك في كل مكان أذهب إليه في البرازيل في كل ملعب هو الاسم الأول الذي يسألني عنه المشجعون، يتحدثون عنه بطريقة جيدة للغاية تقديرًا للعمل المثالي الذي قام به في حياته المهنية، دعونا ننتظر الوقت المناسب وسنرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق ذلك ونحن نبحث عن المدرب الجديد للمنتخب البرازيلي".

ورغم إشادة رودريجيز بمدرب الريال إلا أنه أشار أن البرازيل يجب أن تكون حريصة على احترام الإجراءات القانونية الواجبة لأن أنشيلوتي يرتبط لعقد مع ريال مدريد حتى عام 2024، وأكد رئيس الاتحاد البرازيلي أنه لم يتم إجراء أي اتصال رسمي حتى الآن من قبل الاتحاد البرازيلي مع أنشيلوتي أو أي مدرب آخر وأنهم سيبدأون التحدث إلى المرشحين في منتصف أبريل بهدف الإعلان عن مدربهم الجديد بنهاية مايو القادم.

وينافس أنشيلوتي على تدريب البرازيل كل من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وجوزيه مورينيو مدرب روما أو جورج جيسوس، ومن بين المرشحين البرازيليين المحتملين يعتبر فرناندو دينيز أحد المرشحين داخل الاتحاد البرازيلي لكرة القدم.