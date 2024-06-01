أنشيلوتي: أنا كالأسد.. وحصلت على قيلولة قبل المباراة!

أنشيلوتي يحصل على قيلولة قبل نهائي دوري الأبطال...

شدد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، على أن لاعبي فريقه في قمة تركيزهم قبل المباراة الهامة أمام بوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيلعب ريال مدريد، أمام نظيره بوروسيا دورتموند، مساء اليوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

وكان ريال مدريد، قد حجز مقعده في النهائي بعد عودة تاريخية أمام بايرن ميونخ، بهدفين لهدف في مباراة الإياب على ملعب سانتياجو برنابيو، بينما وصل الفريق الألماني إلى النهائي، بعد تخطي عقبة باريس سان جيرمان، بهدفين دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وقال أنشيلوتي في تصريحات قبل المباراة: " "لاعبي فريقي ليسوا مزاجيين، فهم مركزين للغاية، كل واحد منهم يستعد للمباراة كما يريد. الشيء المهم هو أن نلعب المباراة معًا في جميع جوانبها".

وتابع تصريحاته مازحًا: "حصلت على قيلولة من الثالثة إلى الرابعة، وكانت قيلولة جيدة. الآن أنا مثل الأسد، المشكلة هي أنني لا ألعب".