أنشيلوتي: أنا ألماني مثل كروس ولا أريد الحديث كثيرًا عن تشافي!

كشف عن موقفه من حراسة المرمى قبل نهائي الأبطال

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن إمكانية ظهور إيدير ميليتاو مدافع الفريق في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند.

المدافع البرازيلي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي ببداية الموسم، وكافح من أجل اللعب بانتظام بعد تعافيه وعودته للملاعب، وسط شكوك حول ظهوره بنهائي الأبطال يوم 1 يونيو القادم على ملعب ويمبلي.

وفي هذا السياق قال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمواجهة فياريال المقامة غدًا، الأحد، بالدوري الإسباني:"ميليتاو قريب جدًا، سيلعب غدًا، أراه قريبًا للغاية من أفضل مستوياته، وهو أحد الخيارات المتاحة أمامي لخوض النهائي".

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وعن الحارس الذي سيلعب غدًا:"لونين قدم موسمًا رائعًا وسيلعب غدًا، كورتوا أيضًا يعود إلى ما كان عليه من قبل، الأفضل في العالم".

بقاء توني كروس:"هو شخص ألماني، مثلي، أنا نفسي أشعر ببعض الطباع الألمانية لأنني لا أتحدث كثيرًا، لديه القليل من الشكوك ويتحدث بوضوح وصدق بشكل مستمر".

التجديد لكروس ولوكا مودريتش:"أنا متفائل دائمًا، كل هذه الموضوعات ثانوية للغاية، كل تركيزنا حاليًا على المباريات، وسنتحدث عن المستقبل بعد نهاية الموسم".

كلمات تشافي ومستقبله مع برشلونة:"أكن له احترامًا كبيرًا، لقد قام بعمل جيد وأتمنى له الأفضل، لا أريد التعليق والحديث كثيرًا عن هذا الأمر".

جدير بالذكر أن ريال يلعب غدًا مع فياريال، بعدما حسم لقب الدوري الإسباني بشكل رسمي، حيث يوجه أنظاره نحو المواجهة الأهم يوم 1 يونيو القادم ضد بوروسيا دورتموند في نهائي الأبطال.