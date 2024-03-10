أنشيلوتي: المباراة الأخيرة لمودريتش؟ الجماهير لم تصفق من أجل ذلك!

حقيقة اقتراب رحلة مودريتش مع ريال مدريد من نهايتها...

رد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، على الأنباء التي انتشرت حول المباراة الأخيرة للوكا مودريتش، مع الميرينجي والتي خاضها اليوم أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

وساهم النجم الكرواتي، في فوز ريال مدريد على سيلتا فيجو برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب سانتياجو برنابيو، في الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

وينتهي عقد لوكا مودريتش، مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لصيغة لتجديد العقد، وسط تكهنات برحيل صاحب الـ 38 عامًا عن الميرينجي، بنهاية عقده.

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وقال أنشيلوتي في تصريحات عقبت اللقاء، ردًا على سؤال إن كانت مباراة الليلة هي الأخيرة لمودريتش: "لوكا لعب مباراة رائعة، الجماهير لم تصفق له لأنهم يعتقدون أنها المباراة الأخيرة، بل كانوا يصفقون بسبب مستواه".

جدير بالذكر أن مودريتش، خاض هذا الموسم مع ريال مدريد 32 مباراة بكافة المسابقات، نجح خلالهم في تسجيل هدفين وصنع ستة آخرين.