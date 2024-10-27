أنشيلوتي لا يثق في لاعب ريال مدريد.. وقرار إجباري قبل مواجهة فالنسيا!

ماذا خطة المدرب الإيطالي؟

يواجه كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أزمة دفاعية في فريقه، قبل مواجهة فالنسيا خارج الديار يوم السبت المقبل ضمن الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة كبيرة أمام برشلونة (4-0) أمس السبت على ملعب سانتياجو برنابيو، ما عقّد حسابات الميرنجي في الدوري الإسباني، حيث ابتعد بفارق 6 نقاط كاملة عن البارسا (المتصدر).

ولم تكن الرباعية القاسية هي الخسارة الوحيدة لفريق أنشيلوتي، بل الإصابات التي تعرض لها ثنائي الدفاع أنطونيو روديجر ولوكاس فاسكيز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وذكرت تقارير صحفية أن الثنائي غادر المباراة بإصابات، حيث عانى الدولي الألماني من مشكلة عضلية، بينما يشعر الظهير الأيمن الإسباني بـ"عدم راحة".

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن "الجهاز الفني لا يثق في خيسوس فاييخو لخوض المباريات الكبيرة (على غرار فالنسيا في الميستايا)، كما لا توجد خيارات شابة متاحة".

وأضافت: "سيكون أوريلين تشواميني الحل الوحيد في الخط الخلفي، في ظل الغياب الطويل لثنائي الدفاع ديفيد ألابا وداني كارباخال بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي".

ويستعد ريال مدريد لـ 3 مباريات مهمة قبل فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث يبدأ بمواجهة فالنسيا (السبت المقبل)، ثم ميلان في البرنابيو بدوري الأبطال يوم الثلاثاء التالي (5 نوفمبر) ثم أوساسونا في البرنابيو بالليجا (9 نوفمبر).