أنشيلوتي السبب.. الكشف عن سر تشواميني أمام مايوركا!

تفاصيل سر تألق أوريلين تشواميني أمام ريال مايوركا...

كشف أوريلين تشواميني، لاعب ريال مدريد، عن سر تألقه أمام ريال مايوركا، بعد تسجيله هدفًا مميزًا، وقيادة فريقه لخطوة جديدة نحو تحقيق لقب الدوري الإسباني.

ونجح تشواميني، في تسجيل هدف فريقه بالأمس في شباك ريال مايوركا، بالمباراة التي انتهت بفوز الميرينجي، بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإسباني.

وقدم اللاعب الفرنسي صاحب الـ 24 عامًا، أداءً مميزًا، استحق بسببه لقب رجل المباراة، بعدما صنع فرصتين للتسجيل، وقدم 68 تمريرة، واسترد الكرة سبع مرات.

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وقال تشاوميني في تصريحات للتلفزيون الرسمي لناديه عقب اللقاء: "أعمل بشكل كبير في التدريبات، على ما أتذكر أنني سجلت هدفًا مشابهًا للهدف الذي سجلته في مايوركا، بالتدريبات قبل يومين".

وتحدث لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد، عن زميله تشاوميني، وقال: "اليوم سدد بقوة، وبخلاف كونه شابًا عظيمًا، فهو رجل جيد ويتمتع بشخصية ممتازة، لقد حاول التسديد والتسجيل بتلك الطريقة من قبل عدة مرات، ولقد نجح الأمر معه أمام مايوركا، أنا سعيد من أجله".

ويستعد تشاوميني، رفقة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي، مساء الأربعاء القادم في إياب مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب الاتحاد معقل الفريق الإنجليزي.