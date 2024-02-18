أنشيلوتي: التعادل مع فاييكانو "خطوة مهمة" لحسم لقب الليجا!

"لم تكن مباراة سهلة على الإطلاق"

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن التعادل (1-1) خلال مواجهة رايو فاييكانو، مساء اليوم الأحد على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن الجولة 25 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "لم نبدأ المواجهة بشكل جيد، ثم سجلنا هدفًا سريعًا، وجرى إلغاء هدف آخر، لكن بعد استقبال التعادل بركلة جزاء، تغيّر كل شيء، ولم تكن مباراة سهلة على الإطلاق".

وأضاف: "ليس من السهل الفوز على هذا الملعب، وبدأنا بشكل جيد للغاية، لكن تعقدت الأمور، ومن أجل التتويج بالليجا، عليك ألا تخسر المباريات التي لا تستطيع الفوز بها، وأعتقد أن التعادل اليوم خطوة مهمة لحسم اللقب".

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وعن تقييمه للتحكيم، علق: "لم أتحدث مع الحكم بشأن طرد كارفاخال، أعتقد أن التحكيم كان جيدًا، المباراة شهدت العديد من التدخلات، وكان هناك القليل من الاحتجاجات".

بهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في صدارة ترتيب الليجا، بينما رفع رايو فاييكانو رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع عشر.