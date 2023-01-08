أندية خليجية تترقب .. عطيف يؤجل التجديد للهلال على غرار كنو والبليهي!

صاحب الـ30 عامًا دخل الفترة الحرة في يناير الجاري

Shahid

يبدو أن دخول لاعبي الهلال السعودي الفترة الحرة ومن ثم النظر لمصيرهم أصبح هو الأمر السائد في القلعة الزرقاء في الفترة الأخيرة.

دخول لاعب الوسط محمد كنو الفترة الحرة دون التجديد أقحم ناديه في عقوبات منع من القيد وغرامات، وتبعه المدافع علي البليهي، الذي أحدث جدلًا كبيرًا لفترة ليست بالقصيرة، ثم خرج في الأخير مصرحًا: "أجدد ولو بدون مقابل مادي!".

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وعلى غرار كنو والبليهي، دخل عبد الله عطيف؛ لاعب الوسط وأحد قادة الزعيم، الفترة الحرة خلال يناير الجاري، ووفقًا بصحيفة "الرياضية" السعودية فإن اللاعب طلب من إدارة النادي تأجيل حسم مصيره لما بعد نهاية كأس العالم للأندية المغرب 2022، في فبراير المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن عطيف لديه عروض خليجية ومحلية، مشيرةً إلى أنه سيعطي الأولوية للهلال، لكنه حال عدم التوصل لاتفاق مرضٍ، فسيتحدد موقفه إما بالبقاء في الدوري السعودي من بوابة جديدة أو الموافقة على أحد العروض الخليجية التي وصلته.

يذكر أن صاحب الـ30 عامًا كان قد انضم للزعيم في شتاء 2013 قادمًا من الشباب، ولم يشارك الموسم الجاري إلا في أربع مباريات في دوري ورشن السعودي، إذ يفضل المدرب رامون دياز الاحتفاظ به على مقاعد البدلاء.

Shahid