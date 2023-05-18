5 أندية تريد نجم الاتحاد .. وهل طلب لاعب الهلال الرحيل؟

تطورات مثيرة في مستقبل ثنائي الاتحاد والهلال

في ظل انشغال نادي الاتحاد، بصراع التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023، زاد التنافس لـ"خطف" أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي القادم.

الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي النصر "الوصيف"، قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.

وأعلن الإعلامي الرياضي خورخي نيكولا عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تنافس 5 أندية برازيلية؛ للتعاقد مع النجم برونو هنريكي، متوسط ميدان الاتحاد.

البرازيلي هنريكي ينتهي عقده مع العميد الاتحادي، في 30 يونيو القادم؛ وسط تقارير إعلامية، تفيد بعدم رغبة مجلس إدارة أنمار الحائلي، في التجديد معه.

وعلى جانب آخر.. نفى الإعلامي الرياضي سعد السبيعي، وجود أي رغبة من النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، في الرحيل عن نادي الهلال، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وأكد السبيعي عبر حسابه الرسمي بـ"تويتر"، على أن ميشايل، يشعر بسعادة كبيرة للغاية، داخل نادي الهلال، ويريد الاستمرار مع الفريق، في الموسم القادم، وعدم العودة إلى البرازيل.

جدير بالذكر أن النجم البرازيلي، يرتبط بعقد مع الزعيم الهلالي، حتى عام 2025؛ إلا أن شائعات تلاحقه في الفترة الأخيرة، برغبته في الرحيل.