اجتماع حاسم .. حملة في الدوري الإنجليزي تمهد لكتابة شهادة وفاة تقنية الفيديو!

وولفرهامبتون يقود الحملة ضد الـ"VAR"

تخطط أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، لإجراء تصويت جماعي على مقترح بشأن إلغاء نظام حكم الفيديو المساعد (VAR).

تم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2019، الأمر الذي ساعد كثيرًا على تحسين عملية صنع القرار ولكنه أيضًا يثير جدلًا مستمرًا.

وقال موقع "ذا أثلتيك" إن أندية الدوري الإنجليزي ستصوت على إلغاء تقنية الفيديو المساعد من البطولة بداية من الموسم المقبل، خلال الاجتماع السنوي الذي سيتم عقده الشهر المقبل.

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كما شهدت منافسات البطولة خلال الموسم الجاري العديد من الأحداث المثيرة للجدل، والتي تعرضت خلالها تقنية الفيديو للانتقادات.

وأشار الموقع، إلى أن نادي وولفرهامبتون هو صاحب مقترح إلغاء تقنية حكم الفيديو، وسيكون على جدول أعمال الجمعية العمومية للأندية يوم 6 يونيو المقبل، إذ يحتاج تمرير المقترح إلى تصويت ثلثي الأعضاء (موافقة 14 ناديًا من أصل 20).

يذكر أن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وصلت إلى المرحلة الأخيرة، حيث يحتل مانشستر سيتي صدارة الترتيب برصيد 88 نقطة وبفارق نقطتين عن آرسنال صاحب المركز الثاني، ويحسم اللقب في الجولة الأخيرة التي تقام يوم الأحد المقبل.

ويحتاج مانشستر سيتي إلى الفوز في الجولة الأخيرة من المسابقة على ضيفه وست هام بأي نتيجة من أجل تحقيق لقب الدوري الإنجليزي للموسم الرابع على التوالي، دون النظر إلى نتيجة مباراة ملاحقه آرسنال أمام إيفرتون في نفس الجولة.