"أندية البريميرليج ستتنفس الصعداء بعد رحيله" .. المطرب الإنجليزي جالاجر يكشف حديث جوارديولا عن مستقبله

المدرب الإسباني يعلق هذا الغلاف على حائط غرفته

كشف المطرب ومؤلف الأغاني الإنجليزي نويل جالاجر، المعروف بدعمه لمانشستر سيتي، عن حديث دار بينه وبين بيب جوارديولا، مدرب السيتزينز، بشأن مستقبله مع الفريق.

وأجرى جالاجر مقالة صحفية مطولة مع صحيفة "ذي أثليتك" تحدث خلالها عن عشقه للسيتي منذ زمن طويل، وتطرق للحديث عن بيب جوارديولا، قائلًا: "تحدثت معه كثيرًا ولم يعطني أي فكرة عن أنه ليس سعيدًا بنسبة 1000 في المائة بالعيش في مانشستر".

وأضاف: "بيب لا يبدو أنه سيعتزل كرة القدم قريبًا. يرسل لي رسائل نصية ويترك ملاحظات صوتية حول مدى حبه للنادي. إنه واحد منا، صدقني".

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ويعتبر جوارديولا من أكثر المعجبين بفريق " Oasis" الغنائي الذي يقوده جالاجر، ويعلق على جدار مكتبه مقطع من أغنية Rock 'n' Roll Star - الأغنية الأولى لألبومهم الأول.

وتابع جالاجر: "عندما يرحل جوارديولا عن مانشستر سيتي، سوف تتنفس أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الصعداء. ولذلك السيتي عليه أن يفكر في المستقبل، ويسأل كان هذا هو عصرنا الذهبي، ما الذي صنعناه الآن؟ هل يمكننا القيام بذلك بشكل صحيح مرة أخرى؟".

وواصل: "رغم ذلك، يعتقد 50% مني أنه سيبقى. لأنه إلى أين سيذهب؟ لن يتقاعد لأنه أصغر مني، لن يذهب إلى إيطاليا لأنه لا يوجد مال فيها، ذهب مسبقًا لألمانيا، لن يعود إلى برشلونة، أمريكا؟ ربما.. لكنه منافس ومحارب وهو رجل ملهم".

وختم جالاجر: "الكثير من مشجعي كرة القدم في حاجة ماسة إلى رحيل جوارديولا، لأنهم أيقنوا أنه لن يفوز أحد بأي شيء حتى يرحل بيب. إنه لشيء رائع. إنه يعيش في رؤوس الجميع".