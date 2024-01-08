بعد تضحيته من أجل الهلال .. أندريه كارييو: ما زلت أعاني بسببها حتى الآن!

المحترف البيروفي يستذكر لحظة صعبة مع الزعيم ويشيد بجورج جيسوس

SHAHID

لا يزال البيروفي أندريه كارييو؛ لاعب القادسية السعودي، يتذكر واحدة من أصعب اللحظات التي مر بها مع فريقه السابق الهلال، مؤكدًا أن تأثيرها باقٍ حتى وقتنا هذا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

البيروفي كان قد رحل عن الزعيم في الميركاتو الصيفي الماضي بعدما استغنى عنه النادي، في إطار إفساح المجال أمام التعاقد مع صفقات عالمية جديدة، وهو ما تم بالفعل بضم نيمار دا سيلفا، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، إليكساندر ميتروفيتش وغيرهم.

وخلال حواره مع الحساب الجماهيري الشهير "أخبار الهلال"، تحدث كارييو عن إصابته في كأس العالم للأندية المغرب 2022 فقال: "لا زلت أعاني من إصابتي أمام الوداد حتى يومنا هذا، لكن في وقتها الأمر كان يستحق العناء، لأننا كتبنا التاريخ، لقد تم تخدير موضع الإصابة حتى لا أشعر بالألم لأشارك في المباراة التالية، والآن نحن سعداء بذلك الإنجاز".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وقتها كان الزعيم قد نجح في العبور لنهائي المونديال لأول مرة في تاريخ الأندية السعودية، وحصد الميدالية الفضية بعد الهزيمة أمام ريال مدريد الإسباني، وشارك البيروفي في كافة المباريات آنذاك رغم معاناته من إصابة في أربطة المفصل.

وواصل كارييو حديثه: "أفتقد الهلال، هذا النادي الرائع، عشت معه لحظات مذهلة، ومدربه جورج جيسوس لا مثيل له، هو شغوف بوظيفته، رجل مجنون، أي فريق يمتلك جيسوس لا بد أن يحقق لقب الدوري".

وأضاف: "لكن الهلال لم يخسر حتى الآن في الدوري لأنه لم يواجه القادسية (يمزح)، أتمنى أن أحرز هدفًا في مرماه إذا واجهته، وللعلم جمهور الهلال سيحتفل معي!".

SHAHID