أندريه كاريلو .. أجانب الهلال في كفة والبيروفي وحده في كفة أخرى!

لماذا تتعلق جماهير الهلال بأندريه كاريلو؟

في قليل من الأحيان، تجد لاعبًا أجنبيًا تتعلق به جماهير فريق سعودي، وهذا ما وجدناه في النجم البيروفي أندريه كاريلو جناح نادي الهلال، مما جعل له مكانة خاصة بين أجانب الزعيم.

خلال مشاركة نادي الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا، قام المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للزعيم، باستبعاد كاريلو في جميع المباريات، الأمر الذي أغضب الجماهير الزرقاء.

مما جعلنا نقف أمام هذه الحالة التي لم نشاهدها منذ فترة طويلة، وهي الارتباط بلاعب أجنبي في فريق سعودي، على الرغم من وجود نجوم آخر يقدمون مستويات تقارب أو تتفوق عليه.

لماذا تحب جماهير الهلال كاريلو؟

ناهيك عن المستوى الفني والقدرات التي يمتلكها، فإن كاريلو من اللاعبين القلائل الذين لا يتسببون في أي مشكلة، سواء بالمشاركة بشكل أساسي، أو التواجد على مقاعد البدلاء، أو حتى الاستبعاد من المباريات.

النجم البيروفي صاحب الـ31 عامًا، دائمًا هادئ وتصرفاته عاقلة، بجانب حفاظه بشكل دائم على مستواه المميز، دون النظر لمستوى زملائه اللاعبين.

وكل تلك المواصفات كفيلة لأن يتعلق الجمهور بأي لاعب، وكاريلو أصبح الآن مرتبطًا بشكل كبير بنادي الهلال، وفكرة رحيله أصبحت صعبة.

ماذا قدم كاريلو مع الهلال؟

حقق البيروفي مع الهلال لقب دوري المحترفين 3 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي مرتين ودوري أبطال آسيا مرتين، بالإضافة إلى الميدالية الفضية بكأس العالم للأندية.

وشارك كاريلو الموسم الحالي ببطولة دوري روشن للمحترفين 16 مباراة بواقع 1335 دقيقة، سجل هدف واحد وصنع 3 أهداف، كما أنه صنع 19 فرصة للتهديف، وسدد 7 كرات على المرمى.

نسبة التمريرات الصحيحة هي 87%، برصيد 904 تمريرة، وحصل على 12 خطأ وارتكب 14 خطأ، وحصل على إنذارين، ولم يحصل على أي كارت أحمر.