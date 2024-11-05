"ميسي الصربي" يتحدى لامين يامال: سألعب غدًا لإثبات أنني أفضل منه!

رسالة قوية من الجناح الشاب

قام أندريا ماكسيموفيتش جناح نادي ريد ستار الصربي، بتحدي لامين يامال نجم برشلونة، قبل المواجهة المنتظرة بينهما، غدًا، الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يحل ضيفًا على ريد ستار، في إطار الجولة الرابعة من المرحلة الأولى من المسابقة، وسط تحذيرات من خطورة ماكسيموفيتش الذي أطلق عليه لقب "ميسي الصربي" بسبب تشابه أسلوبه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، واعتباره أحد أبرز المواهب التي ظهرت في أوروبا الفترة الأخيرة.

وعن هذه المقارنة قال صاحب الـ17 سنة:"ميسي هو مثلي الأعلى، ولكن أود أن يتذكرني الناس باسم أندريا ماكسيموفيتش".

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وعن اللعب ضد برشلونة، أبدى اللاعب استعداده لهذه المواجهة وعدم شعوره بالقلق تجاه الحالة المميزة التي يعيشها الفريق الكتالوني، حيث قال:"لست متوترًا، أنا سعيد باللعب أمام فريق كبير مثلهم".

وأما عن لامين يامال:"إنه لاعب رائع، لقد التقينا بالفعل في الماضي، وغدًا سأنزل أرض الملعب لإثبات أنني أفضل منه، هناك أيضًا كوبارسي، كلاهما في عمري وأتمنى أن نستبدل القمصان معًا فور انتهاء المباراة".

يذكر أن الجناح الشاب شارك في مباراتين مع ريد ستار في دوري الأبطال هذا الموسم، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف، ولعب 7 مباريات في الدوري الصربي ونجح في تسجيل هدفًا وحيدًا وصنع هدفين.