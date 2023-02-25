أندريا أنييلي: رئيس "يويفا" يظن نفسه ملكًا.. لابد من التغيير!

كيف ينتهي هذا الصراع؟

عاد أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس للحديث عن مشروع دوري السوبر الأوروبي وعلاقته برئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين وكيف أن العلاقة الشخصية الجيدة بينهما لن تؤثر على رؤيتهما لمستقبل اللعبة في القارة العجوز.

وقال أنييلي في تصريحات لجريدة "تليجراف" الهولندية: "يمكن أن يتولى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) دور المنظم مع هيئة تديرها أندية المشروع، أيضًا لا ينبغي أن يسيطر رجلان على مقاليد الاتحادين الدولي والأوروبي لوقت طويل، هل هذا شيء صحي، هل يتوقع التغيير من وضعية كتلك؟".

وأردف: "تشيفرين وإنفانتينو سيبذلان قصارى جهدهما للبقاء في مناصبهم، وتأمين امتيازاتهم، لقد قال تشيفرين في فيلم وثائقي كلامًا يوحي بشعوره بقوة الملوك، يتحدث مثل رئيس الوزراء عن تنظيم المسابقات!".

لكنه أكد أنه رغم العلاقة الشخصية الجيدة التي تربطه بتشيفرين، لا يمكن أن يختلط ذلك بكرة القدم: "ليس لدي مشكلة شخصية معه، حين يتصل بي أجيب، الصداقة والمشاعر الشخصية لا تقف في طريق العمل، إنه أب روحي لإحدى بناتي، ولقد وعدها أنه إذا حدث أي شيء لي فسيعتني بها".