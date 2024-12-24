ليس أندرسون تاليسكا فقط .. فنربخشه يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم آخر من النصر

فنربخشه يتسوق في الملاعب السعودية..

بعد التوصل إلى اتفاق مع النصر، للتعاقد مع أندرسون تاليسكا؛ يبدو أن نادي فنربخشه بدأ العمل على ضم اسم آخر من العملاق السعودي، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025".

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كافة التقارير السعودية والعالمية تؤكد انتقال تاليسكا، من النصر إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشه؛ لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع تحمل قلعة العالمي جزءًا كبيرًا من رواتب اللاعب.

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي طلحة أرسلان، تقديم فنربخشه عرضًا رسميًا إلى الإدارة النصراوية؛ من أجل التعاقد مع النجم إيمريك لابورت، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

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أرسلان كشف في تصريحات مع شبكة "X Sport"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن ماريو برانكو، المدير الرياضي للنادي التركي، يتفاوض في المملكة العربية السعودية على ضم لابورت، وليس لحسم صفقة تاليسكا فقط.

وكانت صحيفة "fotomac" التركية قد ذكرت في وقتٍ سابق، أن العملاق المحلي الآخر جلطة سراي، وضع مدافع الفريق النصراوي، على رأس أولوياته في الميركاتو الشتوي القادم.

جدير بالذكر أن إيمريك لابورت انضم إلى النصر في صيف 2023، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي؛ حيث لعب 56 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا 7 أهداف وصانعًا آخر.