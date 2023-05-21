أندرسون تاليسكا؟ "راح فيها المطرب ومن عبث!"

هل يقصد السخرية من تاليسكا؟

أثار النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا الجدل خلال الفترة الماضية، بسبب اهتمامه بالغناء وتأثيره على مستواه مع فريقه النصر، هذا بالإضافة إلى تحديد مواعيد لحفلاته القادمة.

ولكن تاليسكا رد على الهجوم ضده، مؤكدًا على أنه يركز بشكل كامل مع فريقه النصر بجميع البطولات، وأن الغناء لا يؤثر على مستقبله الكروي.

الإعلامي الرياضي محمد البكيري نشر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي صورة للممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي.

وأطلق البكيري على الصورة تعليقًا غامضًا، حيث قال: "عاجل، راح فيها المطرب ومن عبث، احفظوها".

وفي تغريدة أخرى قال محمد البكيري: "شلة المنتفعين حول المطرب فضيحتهم بجلاجل"، ليُزيد التغريدة غموضًا، بينما علق البعض على التغريدة مؤكدين على أنه يقصد تاليسكا لاعب النصر.