"كان واعيًا عندما خرج" .. بوستيكوجلو يكشف تفاصيل جديدة عن إصابة بنتانكور الغريبة

لم يفهم ما حدث للاعب الوسط الأوروجوياني

كشف أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام، عن المزيد من التفاصيل الخاصة بإصابة رودريجو بنتانكور لاعب وسط الفريق خلال مباراة ليفربول بكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين "كاراباو كب".

وخلال تنفيذ نادي توتنهام لركلة ركنية بالدقيقة 6 من زمن المباراة التي انتهت بفوز الفريق اللندني 1/0، توجه بنتانكور نحو الكرة، ليحرك رأسه بشكل مفاجئ من أجل لعب الكرة في المرمى، لكنه سقط بشكل مرعب.

ويبدو أن لاعب وسط توتنهام قام بتحريك رقبته بطريقة غير صحيحة، وهو ما أثر عليها بشكل سلبي، وجعلته يسقط على أرضية الملعب دون قدرته على استكمال المواجهة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبه قال بوستيكوجلو في المؤتمر الصحفي الذي أجري بعد المباراة:"لا أريد التكهن بما حدث لأنني لا أعرف حقًا، كل ما أعلمه هو أنه كان واعيًا عندما خرج".

وأضاف:"من الواضح أنها كانت إصابة في الرأس، لكنه كان في كامل وعيه عندما خرج من الملعب وقد تم نقله إلى المستشفى للخضوع إلى المراقبة، لكنني لست متأكدًا من سبب السقوط".

جدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية أكدت أن لاعب الوسط الأوروجوياني فقد وعيه على أرض الملعب، لذلك تم إخراجه على نقالة لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.