"أنت نيمار، اللعنة"! رونالدو يدعم نجم البرازيل بعد الإصابة

رونالدو مستاء من الجماهير البرازيلية

خرج أسطورة المنتخب البرازيلي، رونالدو، ليدعم نيمار، بعد تعرضه للإصابة، متعجبًا مما حدث على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إصابة نجم منتخب السيليساو.

وكان نيمار قد تعرض لإصابة بالكاحل في المباراة الافتتاحية للبرازيل بكأس العالم 2022 أمام صربيا، والتي منعته من استكمال المباراة وقد يغيب عن دور المجموعات أيضًا مع البرازيل.

وقال رونالدو عبر حسابه بموقع "إنستجرام":" أنت نيمار، اللعنة، لم أستطع أن أبدأ حديثي بطريقة أخرى، أنت عملاق، متأكد أن معظم البرازيليين معجبين بك مثلي، لدرجة أن له بكل ركن من أركان العالم محبين".

وأردف:" عليه أن يتعامل مع كل هذا الشر، فالاحتفال بإصابة نجم مثلك يمتلك قصة مثل قصتك أمر غريب".

وواصل: " ما الذي وصلنا إليه؟ ماذا حدث، وما الذي نعلمه لأبنائنا وشبابنا، عد أقوى وأذكى متعطشًا للأهداف".

وكانت قد انتشرت صورة نيمار بعد إصابته بمباراة منتخب بلاده أمام صربيا والتي انتهت بفوز البرازيل بهدفين دون مقابل، وتلقت تعليقات عدائية كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.