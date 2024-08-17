أنت مسؤول في النصر .. من يتحمل مسؤولية رباعية الهلال وهل ينافس الأصفر على الدوري؟

هل يتحمل كاسترو مسؤولية انهيار النصر كاملة؟

توج نادي الهلال ببطولة كأس الدرعية للسوبر السعودي، بعد أن قلب النتيجة ضد النصر ونجح في تحقيق الانتصار بالمباراة النهائية، بعد أن كان متأخرًا بهدف دون رد، ليُسجل 4 أهداف دفعة واحدة.

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو للنصر بالدقيقة 44، وتعادل الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بالدقيقة 55، وسجل مواطنه ألكسندر ميتروفيتش هدفين بالدقيقتين 63 و 69، قبل أن يختتم البرازيلي مالكوم الأهداف بهدف رابع بالدقيقة 72.

الشوط الأول من المباراة كان هناك سجالًا بين الناديين، ولكن تغيرت الأوضاع بالشوط الثاني، حيث تمكن نجوم الهلال من السيطرة على المباراة، ومن ثم تسجيل 4 أهداف وخطف اللقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسيطرت حالة من الغضب على جماهير النصر بسبب ما حدث في نهائي السوبر، خاصة بعد أن تقدم فريقها بالشوط الأول بهدف دون رد، وكان ندًا أمام الهلال، ولكن انقلبت الأمور في الشوط الثاني.

وبعد ما حدث خلال نهائي السوبر، عليك أنت تُعبر عن رأيك كمتابع .. من يتحمل مسؤولية رباعية الهلال، وهل سيُنافس الأصفر على لقب دوري روشن السعودي؟