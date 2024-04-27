"هذا مدربك!".. أول رد فعل من أبو تريكة على مشادة صلاح وكلوب

لم يتوقع أحد لقطة مثل تلك!

خطّأ الدولي المصري السابق ومحلل "بي إن سبورتس" محمد أبو تريكة، زميله السابق في منتخب مصر محمد صلاح، بعد المشادة التي حدثت بين المصري والمدرب يورجن كلوب.

وقال أبو تريكة في تحليله لمباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي: "أنا أحب الاثنين (كلوب وصلاح) وأحب صلاح أكثر، لكنه مخطئ، إنه مدربك مهما يكون، هو من قمت أنت وهو بعلاقة أسعدت الكثيرين، ما حدث بينهما يؤلمني ويحزنني".

وأردف: "من الممكن أن يكون قد أعطاك تعليمات لا ترضيك، ولغة جسد صلاح لا ترضيه، ولكنه المدرب مهما يكون".

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وكان أبو تريكة قد ذكر قبل المباراة أن ما يحصل مع ليفربول في الآونة الأخيرة "غير طبيعي" مشيرًا إلى استسلام في الأمتار الأخيرة من كتيبة المدرب يورجن كلوب بشكل غريب.

وقال أبو تريكة إنه "لأول مرة أرى ليفربول مستسلمًا ويرفع الراية البيضاء في هذه المرحلة من عمر الموسم".