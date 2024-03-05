"أنت لست ميسي" .. كلوب يكشف طريقته في التعامل مع صلاح

الأرجنتيني يمتلك هذه الميزة وحدة

يحرص المدرب الألماني يورجن كلوب بشكل مستمر على إبداء إعجابه بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث يضعه في مكانة مختلفة عن باقي اللاعبين.

كلوب سبق أن قال "من لا يُريد أن يكون ميسي في فريقه؟"، وقام بتفضيله على كريستيانو رونالدو، ولكن ما قاله مع ريو فيرديناند في مقابلة عبر شبكة "TNT" سيكون مثيرًا للاهتمام لعشاق ليفربول.

فيرديناند سأل كلوب عن كيفية قيامه بإقناع محمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو بأداء الواجبات الدفاعية خلال فترة توهجهم الهجومية، ليرد الألماني:"كنت أقول للجميع أنه طالما أنك لست ليونيل ميسي فعليك أن تدافع".

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وأضاف:"ليو هو الشخص الوحيد الذي يمكنه انتظار الكرة ليفعل ما يريد، أي شخص آخر عليه العودة للدفاع".

وأما عن مغادرته لليفربول في نهاية الموسم:"الأمر لا يعني أنني أريد الرحيل، ولكن كان علي فعل ذلك إذا لم أستطع أن أكون الشخص الذي يقود الفريق إلى القمة، النادي مهم للغاية ولهذا السبب قررت ترك المهمة".

يذكر أن كلوب تمكن من تكوين ثلاثية هجومية نارية بين صلاح وفيرمينو وماني، قبل أن يرحل البرازيلي إلى الأهلي السعودي وماني إلى بايرن ميونخ ومنه إلى النصر، بينما بقى صلاح وحيدًا محتفظًا بأفضل مستوياته هذا الموسم.