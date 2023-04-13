"أنت لاعب عادي" .. كواليس مؤامرة كريستيانو رونالدو ونجوم النصر للإطاحة برودي جارسيا

لاعبو النصر يتهمون جارسيا بالتعامل معهم بأسلوب سيئ

shahid

ما زالت كواليس اتخاذ إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر قرارها بإقالة المدرب الفرنسي رودي جارسيا تنكشف تباعًا، حيث تبين أن الأمر ليس متعلقًا بنتائج الفريق بل هناك وقائع أخرى أبطالها لاعبي الفريق.

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وأشارت تقارير صحفية، إلى أن النصر استقر على إقالة جارسيا من منصبه، وتعيين الكرواتي دينكو جيليشيتش مدرب فريق الشباب بنادي النصر، كمدرب مؤقت للفريق.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن إدارة النصر وضعت رأي البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق، بضرورة الاعتماد على أسلوب لعب هجومي، يناسب الإمكانات التي يمتلكها الفريق الأصفر، في مقدمة دوافع إقالة جارسيا.

وأضافت الصحيفة أن إقالة جارسيا لم تكن في حسبان النصر بعد التعادل أمام الفيحاء، ولكن قيام المدرب الفرنسي بشن هجوم كلامي حاد على اللاعبين، دفع الإدارة لاتخاذ قرارها بإقالته.

جارسيا تهكم على عبد الرحمن غريب، وقال له: "من أنت لتتذمر من تغييرك في المباراة؟ أنت لاعب عادي وجاملتك من قبل، ومن اليوم أنت خارج حساباتي، وبما أنك لم تلعب أمس عليك الآن التوجه لأخذ حصة تدريبية قوية مع الاحتياطيين".

كما قام المدرب الفرنسي بانتقاد سلطان الغنام، حيث اتهمه بأنه لم ينفذ التعليمات الفنية، وأن المدافع علي لاجامي أفضل منه في مركز الظهير الأيمن، ووجه حديثه للاعبين قائلًا: "دللتكم بما فيه الكفاية، وستشاهدون الوجه الحقيقي في تدريبات الخميس القادم".

وبعدما علمت إدارة النصر ما حدث، اجتمعت مع عدد من اللاعبين، حيث أكدوا على أن الجو مع جارسيا غير صحي، ويتعامل بشكل سيئ مع بعض اللاعبين، كما أن الفريق يفتقد أسلوبًا واضحًا داخل الملعب، وأن هناك اختلافًا من حصة تدريبية لأخرى وما يطلبه منهم، مما يشعر اللاعبون بالحيرة.

Shahid