"انظر إلى نفسك أيها القبيح" .. روني يروي واقعة مرآة كريستيانو رونالدو "المغرور"

استرجع الإنجليزي واين روني، جزءًا من ذكرياته مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال الفترة التي جمعتهما داخل مانشستر يونايتد.

وانضم رونالدو إلى مانشستر يونايتد قادمًا من سبورتنج لشبونة عام 2003، ولحق به روني في العام التالي قادمًا من إيفرتون، وشكلا ثنائية رائعة قادت اليونايتد للسيطرة على الكرة الإنجليزية.

وتحدث روني في تصريحات لشبكة "BBC": "كانت علاقتي مع رونالدو جيدة جدًا، لكننا كنا متناقضين تمامًا. كان الأمر مضحكًا".

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وأضاف: "رونالدو شخصية رائعة، بعض الأشياء التي كان يفعلها من الضحك والعبث، كانت مشابهة لما يقوم به زلاتان إبراهيموفيتش".

وأشار روني، إلى أن رونالدو كان دائم النظر إلى المرآة والإعجاب بنفسه، قائلًا: "كان ينظر في المرآة ويقول لنفسه إنه جميل، بينما كنت أقول له دائمًا أنت لست كذلك، إنك قبيح. كنت أعبث - لكن ذلك كان يريحه".

وامتدت الصداقة الحميمة بين رونالدو وروني إلى ما هو أبعد من غرفة خلع الملابس، حيث كانا معروفين بتنفيذ المقالب مع السير أليكس فيرجسون، المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد وغيره من زملائه الأكثر جدية.

ويتذكر روني هذه الأوقات باعتزاز، قائلًا: "كنا نصنع دائمًا المقالب مع المدير الفني وكنت أصطحبه في بعض الأحيان لأخذه إلى التدريب أو إلى الفندق".

وظهر روني ورونالدو سويًا في 205 مباريات مع مانشستر يونايتد، حيث ساعد كريستيانو، زميله السابق في تسجيل 14 هدفًا ورد روني بتقديم 11 تمريرة حاسمة للأسطورة البرتغالية، حتى تباعدت مساراتهم عندما غادر رونالدو مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد في عام 2009.