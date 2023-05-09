"أنت شمس والبقية يبحثون لهم عن شروق" .. قصيدة مذهلة من عاشق للاتحاد بعد سحق أبها

الاتحاد بات قاب قوسين أو أدنى من التتويج بالدوري السعودي

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قطع الاتحاد شوطًا كبيرًا للتتويج بلقب دوري روشن السعودي لأول مرة منذ موسم 2008-2009، وذلك عقب فوزه على أبها مساء أمس 4-0 وتعادل النصر مع الخليج 1-1 مما وسع الفارق بينهما في الصدارة إلى 5 نقاط كاملة.

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الجمهور الاتحادي الذي لعب دورًا مهمًا ومؤثرًا في حسم العميد للقب بحضوره الكبير في جميع مباريات الدوري، سواء داخل أو خارج جدة، أبدى فرحة كبيرة عقب الفوز الحاسم مساء أمس.

أحد العشاق ظهر في مقطع فيديو مع قناة 24 الرياضية السعودية وأهدى الاتحاد قصيدة رائعة أظهرت مدى حبه للفريق ودعمه له، شاهده في الفيديو أدناه ..

يُشار إلى أن الاتحاد يمتلك 62 نقطة في الصدارة ويُطارده النصر برصيد 57 نقطة، فيما خرج الهلال من الحسابات بحلوله رابعًا برصيد 49 نقطة.

الاتحاد سيُواجه الهلال والباطن والفيحاء والطائي خلال الجولات الأربعة الأخيرة من دوري روشن، ويكفيه جمع 7 نقاط لحسم اللقب رسميًا لصالحه.

Shahid