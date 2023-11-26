"أنت سبب مشكلة الأهلي" .. مدرب الراقي السابق يهاجم رياض محرز

الكثيرون يرون أن محرز الأفضل بين كافة لاعبي الأهلي، لكن لم يتفق الجميع على ذلك..

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رغم أن الكثيرين استثنوه من الانتقادات عقب تعادل الأهلي بالأمس أمام الشباب إلا أن هناك من يرى أن الجناح الجزائري رياض محرز كان أكبر مشكلة للراقي في اللقاء.

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قمة الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي شهدت أمس السبت، تعادل الراقي على أرضه سلبيًا أمام الليث الأبيض، ليفقد الفريق الجداوي أربع نقاط في آخر مباراتين، إذ تعادل في الجولة الـ13 أمام ضمك 2-2.

وخرج صالح المحمدي؛ المدير الفني الأسبق للأهلي، لانتقاد محارب الصحراء عقب المباراة، محملًا إياه مسؤولية إهدار الفرص، قائلًا عبر برنامج "دورينا غير": "محرز كان سببًا في مشكلة للأهلي أمام الشباب، كما كان سببًا في مشكلة إنهاء الهجمات، الشباب ساعد الأهلي في البطء في البناء، وهناك أكثر من كرة الشباب أخطأ بها وخطفها الأهلي، لكن قوبلت بسوء الاستغلال والرعونة والتأخر من محرز، هناك الكثير من الحالات التي سيطرت بها الرعونة عليه".

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وأضاف: "كان عليه التعاون مع زملائه والجدية في إنهاء الهجمات، عندما تفتك الكرة في وسط ملعب الخصم ويكون الفريق في حالة انتشار، تُخلق المساحات أمامك، فأفضل فرصة عليك تسجيلها في ثوانٍ معدودة".

يذكر أن التعادل رفع رصيد الراقي للنقطة 27 محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب ومبتعدًا عن الصدارة بفارق 11 نقطة، أما الشباب فيأتي في المركز الـ11 بـ16 نقطة.

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