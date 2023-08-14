أنت على خطأ يا كريستيانو رونالدو .. وتألق هذا اللاعب مجرد "كذبة" ستورط النصر

النصر ليس بمن حضر يا كريستيانو رونالدو

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"النصر بمن حضر".. رسالة كتبها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، على هامش مباراة الفريق أمام الاتفاق، في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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دخل النصر، مباراة الاتفاق بـ"اللاعبين البدلاء"؛ بسبب إراحة الأسماء الأساسية، بمن فيهم رونالدو، الذين شاركوا أمام الهلال، مساء السبت الماضي فقط، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وأراد الأسطورة البرتغالية بهذه الرسالة، أن يظهر عراقة الفريق النصراوي، مع بث الحماس في نفوس زملائه؛ من أجل الحصول على "3 نقاط هامة"، في بداية مشوار العالمي، في الدوري.

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لكن.. مباراة الاتفاق التي خسرها النصر (1-2)، أكدت على أن العالمي ليس بمن حضر، كما قال رونالدو، وأن اللاعبين البدلاء، لا يستطيعون تعويض الأساسيين.

لاعبون مثل عبد المجيد الصليهم وعلي الحسن، لم يستطيعا تعويض ثنائي خط الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإيفواري سيكو فوفانا، كما افتقد خط الهجوم، لمسة الهداف من كريستيانو والبرازيلي أندرسون تاليسكا.

أيضًا.. ظهر مدى تأثير غياب سلطان الغنام، في مركز الظهير الأيمن؛ حيث لم يتمكن نواف بوشل، في تعويض أحد أفضل نجوم الفريق الأول، في الفترة الحالية.

تألق نواف العقيدي مجرد "كذبة" ستورط النصر

على جانب آخر.. أعطى الحارس الشاب نواف العقيدي، تأكيدًا جديدًا على ضرورة تعاقد النصر، مع لاعب أجنبي في هذا المركز؛ مثل الإسباني دافيد دي خيا، أو غيره من الأسماء العالمية.

العقيدي وعلى الرغم من تألقه الكبير في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، والتي توّج النصر بلقبها؛ وحصوله على جائزة أفضل حارس؛ إلا أنه ارتكب أخطاءً كارثية أمام الاتفاق.

مواجهة النصر والاتفاق أعادت إلى الأذهان، الأخطاء التي ارتكبها الحارس الشاب، في مباريات الفريق الإعدادية؛ خاصة أمام سيلتا فيجو الإسباني وبنفيكا البرتغالي.

كل ذلك.. يثبت تذبذب مستوى العقيدي، ما بين التألق والأخطاء الكارثية؛ ما يجعل النصر، في حاجة ماسة للتعاقد مع حارس عالمي، حتى لا يدفع الثمن، في المستقبل.

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