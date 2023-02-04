فيديو | "أنت تعلم لماذا؟!" .. كلوب غاضبًا يرفض الحديث مع صحفي!

يورجن كلوب كان غاضبًا من تصرفات الصحفي السابقة!

أثار يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الجدل بعد خسارة فريقه أمام وولفرهامبتون في الجولة الـ 22 من الدوري الإنجليزي على ملعب الأخير.

كلوب رفض الحديث لأحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي بعد أن توجه له بسؤال حول تحضيرات الفريق الخاصة بالمباريات بعد تكرر الهزائم مؤخرًا.

وكان رد كلوب: "سيكون من الصعب للغاية أن أتحدث لك، سأكون صريحًا بنسبة 100% أفضل ألا أرد عليك، وأنت تعلم لماذا، بسبب الأمور التي تكتبها".

وأضاف: "لو سألني غيرك هذا السؤال سأرد عليه، يمكنكم أن تنتقدوننا وتقولون أي شيء، وعلى الأرجح ستكونون على حق، لأن الـ 12 دقيقة الأولى في المباراة لم يكن يجب أن تحدث".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد تعرض للهزيمة السابعة هذا الموسم ليحتل المركز العاشر برصيد 29 نقطة بعد مرور 20 مباراة.