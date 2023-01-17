"أنتوني غير ناضج وخيب آمال جماهير مانشستر يونايتد"

مدافع مانشستر يونايتد السابق يشن هجومًا قاسيًا على البرازيلي أنتوني ويصفه باللاعب غير الناضج.

عبر بول باركر النجم السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن عدم رضاه عن تعاقد "الشياطين الحمر" مع البرازيلي أنتوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

مانشستر يونايتد تعاقد مع أنتوني قادمًا من أياكس الهولندي في صفقة بقيمة 100 مليون يورو، لكن الأمور لم تسر على ما يرام مع البرازيلي الدولي في ملعب "أولد ترافورد"، بعدما سجل خمسة أهداف في 17 مباراة مع الفريق.

باركر تحدث في تصريحات مع موقع "Soccer news" الهولندي عن معاناة أنتوني مع مانشستر يونايتد، وعدم تأقلمه بعد على الأجواء في كرة القدم الإنجليزية.

وقال باركر: "أنتوني قام بعمل جيد في مانشستر يونايتد، لكنه لم يكن مبهرًا، إنه لاعب شاب ويحتاج إلى التأقلم مع الدوري الإنجليزي".

Getty

وأضاف: "لكن بأمانة، أعتقد أن الغالبية العظمى من جماهير مانشستر يونايتد تشعر بخيبة الأمل منه، لقد توقعوا لاعبًا من نوع مختلف".

وأكمل: "الجمهور توقع لاعبًا سريعًا يمكنه مراوغة المدافعين والمرور منهم، لكنه لم يقم بذلك بعد".

واختتم باركر تصريحاته قائلًا: "شخصيًا أعتقد أنه يفكر ببطء، ويبدو غير ناضج على الإطلاق في الملعب، يحتاج إلى المزيد من الإيمان بنفسه لأنه يملك بالفعل القدرات ليكون جناحًا جيدًا جدًا في مانشستر يونايتد".