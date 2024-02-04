أنتم مدينون لنا .. غياب ميسي عن ودية هونج كونج يتسبب في أزمة

غضب جماهيري كبير في هونج بسبب ميسي...

تسبب غياب ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، عن مباراة فريقه الودية أمام نجوم هونج كونج، في حالة غضب شعبي كبير لدى الجماهير، والحكومة التي أصدرت بيانًا رسميًا تهاجم فيه الشركة المنظمة للمباراة.

ولعب فريق إنتر ميامي، مباراة ودية أمام نجوم هونج كونج، صباح اليوم الأحد، في إطار استعدادات الفريق الأمريكي، لانطلاق الموسم الجديد، وكان من المفترض أن يشارك البرغوث الأرجنتيني في اللقاء.

وبالفعل سافر ميسي، مع بعثة فريقه إلى هونج كونج يوم الجمعة الماضي، وسط احتفاء شعبي كبير، ولكنه تغير الوضع بشكل كبير، عندما لم يشارك في مباراة اليوم واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء.

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وفي نهاية المباراة وعندما لم يشارك ميسي، بدأت الجماهير تطلق صافرات الاستهجان، ضد النجم الأرجنتيني وفريقه، إذ شهد الملعب حضورًا جماهيريًا كبيرًا، ووصل الأمر إلى أن البعض تسلقت الجبال لمتابعة البرغوث من خارج الملعب.

ومن جانبها نشرت حكومة هونج بيانًا رسميًا، حول غياب ميسي عن اللقاء وجاء فيه: "نشعر نحن والمشجعون بخيبة أمل كبيرة، بسبب عدم لعب ميسي المباراة، منظمو المباراة عليهم تفسير ذلك لنا".

وهاجمت الحكومة الشركة المنظمة للمباراة، خاصة وأن الحكومة كانت قد مولت المباراة لمشاركة ميسي، وبناء على عدم خوض الأسطورة الأرجنتينية اللقاء قررت سحب جزء من التمويل.