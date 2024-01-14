"أنتم عصابة" .. تعليق قوي من ذهبي النصر على أزمة نواف العقيدي في معسكر السعودية

تعليق قوي للغاية!

في وقت التزم به جميع مسؤولي النصر الصمت أمام استبعاد حارس النادي نواف العقيدي من معسكر منتخب السعودية الحالي، خرج طلال الرشيد؛ عضو شرف العالمي، بتعليق قوي ضد مسؤولي الأخضر.

الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، فاجأ الجميع أمس السبت، بقرار استبعاد الحارس من المعسكر، قبل 72 ساعة تقريبًا من أول مباراة للأخضر في كأس آسيا 2023، رافضًا الإفصاح عن السبب إلا في مؤتمره الصحفي غدًا الإثنين.

عدم الإفصاح عن سبب القرار حتى الآن دفع الكثيرون لإطلاق تكهناتهم حول الموقف؛ فهناك من زعم أن السبب فني رغم أن العقيدي الحارس المحلي الوحيد المشارك أساسيًا في دوري روشن، ومنهم من أرجع الأمر لأسباب انضباطية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لكن الرشيد من جانبه تهكم على مسؤولي المنتخب، فكتب ساخرًا: "اتصل عليّ صديق يسألني يقول تتوقع السبب إصابة، قلت لا عصابة" في تلميح لمؤامرة ضد لاعبي النصر، خاصةً وأن استبعاد الظهير سلطان الغنام من القائمة من الأساس رغم تألقه الكبير، أثار حول مانشيو الكثير من الجدل.

يذكر أنه بحسب صحيفة "الرياضية" فإن استبعاد الحارس جاء لطلبه اللعب أساسيًا في البطولة أو مغادرة المعسكر، وهو ما أغضب مانشيني ودفعه لاستبعاده نهائيًا.