"أنتم حمقى ومجانين!" .. نجم ريال مدريد يهين الإعلاميين بعد مقارنته مع بيليه

رد عنيف بسبب الأسطورة بيليه..

أهان أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، الصحفيين والإعلاميين؛ بعد مقارنته بالأسطورة البرازيلية الخالدة بيليه.

هذا النجم هو البرازيلي إندريك، الذي سينضم إلى ريال مدريد رسميًا، مطلع موسم 2024-2025، والذي سجل هدفًا قاد به منتخب بلاده، للفوز (3-2) وديًا، على المكسيك.

وبعد المباراة.. تم توجيه سؤال إلى إندريك، عن رأيه في كونه أصغر لاعب بعد بيليه، يسجل في أول 3 مباريات دولية مع المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم.

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إندريك أجاب على هذا السؤال؛ قائلًا: "بيليه؟.. أنتم حمقى ومجانين"، مطالبًا الإعلاميين أن يتركوه يستمتع بمسيرته مع منتخب البرازيل، وعدم مقارنته بأي شخص آخر.

وشدد نجم ريال مدريد، على أن بيليه صنع مجده مع عالم كرة القدم؛ وهو لا يزال في بداية المشوار، ويرغب في أن يكتب اسم خاص به، دون مقارنته بأي شخص.

وأعرب إندريك أيضًا، عن غضبه من مقارنته بزميله في المنتخب البرازيلي وريل مدريد فينيسيوس جونيور، معتبرًا أنها وسيلة قد تؤثر على الجو العائلي بين اللاعبين.