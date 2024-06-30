"أنتظر الفائز في ألمانيا" .. مساعد الدوسري يوجه رسالة تشويق للمشاركين في كأس جالاكسي

الانتظار في ألمانيا

حرص البطل السعودي مساعد الدوسري، أفضل لاعب بالعالم في لعبة EA SPORTS FC™ Mobile، على تشجيع متابعيه من عشاق الألعاب الإلكترونية، للاشتراك في بطولة كأس جالاكسي المقدمة من سامسونج أكبر شركة للإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات في العالم.

واستعرض الدوسري، في مقطع فيديو الهدايا الرائعة التي حصل عليها من شركة سامسونج، وهي عبارة عن قميص كرة قدم، هاتف سامسونج الرائع Galaxy Z Fold5، بخلاف السماعات عالية الجودة Galaxy buds fe.

وقال الدوسري في رسالته للمتابعين: "حين كنت موجودًا في لندن، وصلتني هدية رائعة. طبعًا، الجوال كان أكثر شيء عجبني، والسبب في ذلك هو أنه عندما تنظر إلى الشاشة تبدو صغيرة، لكن عندما تفتح الهاتف وتظهر الشاشة الكاملة، سترى أكبر مميزات هذا الهاتف وهي شاشته الكبيرة!".

وأضاف البطل السعودي: "يمكنك أيضًا من خلال هاتف سامسونج الرائع Galaxy Z Fold5 أن تلعب جميع الألعاب الإلكترونية التي تعشقها، مع خاصية فصل الشاشة ومتابعة شيء آخر في نفس الوقت".

وتابع: "ومع هذه المميزات الرائعة والتي لا تحصى، تخيل كم تبلغ سرعة معالج الهاتف؟ 120 هرتز!، كل ذلك بخلاف بطاريته الجبارة والتي تدوم لأكثر من 21 ساعة، فيمكنك أن تلعب حتى الصباح، وتتابع ما تريد دون أن تحمل هم إعادة شحن بطارية الهاتف".

وأردف مساعد الدوسري: "بكل صدق، معالج الجوال رهيب جدًا ومناسب لكل الألعاب. بكل صراحة، سواءً للمتابعة أو الألعاب، أنصحكم بهذا الهاتف".

وكشف مساعد الدوسري، عن المفاجأة الكبرى لمتابعيه، حيث يستعد حاليًا للتوجه إلى ألمانيا، من أجل المشاركة في كأس جالاكسي للعبة EA FC Mobile، قائلًا: "أنتظر مواجهة الفائز بالبطولة في ألمانيا، وسأصور لكم من هناك كل ما يتعلق بالبطولة".

وختم الدوسري رسالته متمنيًا التوفيق للمشاركين، وقال: "شدوا الحيل يا أهل البطولة".

يذكر أن سامسونج، الشركة الرائدة في الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، أطلقت بطولة كأس جالاكسي الجديدة للعبة EA FC Mobile، حيث تصنع للمشاركين عالمًا من المتعة والخيال ويحصل فيه الفائزون على جوائز رائعة.

أبرز هذه الجوائز ستكون فرصة ذهبية للسفر إلى ألمانيا والاستمتاع بمشاهدة أقوى المباريات في الحدث الكروي الأضخم هذا الصيف، أو مواجهة بطل العالم مساعد الدوسري، إلى جانب إمكانية الفوز بهاتف Galaxy Z Fold5.