أنباء سعيدة لفرنسا.. بوجبا يعود للتدريبات وقد يتواجد في المونديال

بوجبا قد يتواجد مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس العالم

عاد لاعب خط الوسط بول بوجبا إلى التدريبات الجزئية لنادي يوفنتوس الإيطالي بعد تعافيه من إصابة في الركبة كان قد تعرض لها في الفترة التحضيرية قبل انطلاق الموسم.

حيث حرم النجم الفرنسي من بداية الموسم الحالي مع فريق يوفنتوس، وأجبر على الخضوع لعملية جراحية هددته بالغياب عن المشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وعاد بوجبا للتدريبات مع يوفنتوس يوم الثلاثاء بعد غياب طويل بسبب إصابته في الركبة، حيث يحاول استعادة جاهزيته البدنية للمواجهات المتبقية للبيانكونيري قبل انطلاق المونديال.

ولم يظهر بوجبا حتى الآن بقميص اليوفي في أي مواجهة رسمية، وكان من المقرر أن يعود في نهاية الشهر الحالي، لكنه تعافى بصورة أسرع من المتوقع.

وعن ذلك، قالت وكيلة اللاعب رافاييلا بيمنتا لـ "Tuttosport": "إنه متحمس. قوة بول الخارقة هي التغلب على الصعوبات بقوة لا تصدق وإيجابية كبيرة".

وواصلت: "كانت هناك لحظة، قبل بضعة أسابيع، عندما قال لي: رافاييلا، هذا يكفي. لا أريد أن أفكر في أي شيء بعد الآن، أنا أركز على ركبتي والتعافي لأنني أريد اللعب مرة أخرى، وقد فعل ذلك".

جدير بالذكر أن البيانكونيري سيواجه فريق إمبولي يوم الجمعة المقبلة ضمن الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإيطالي، لكن مشاركة بوجبا ليست مضمونة لأنه قد يحتاج بعض الوقت للتعافي بصورة أفضل.

لكن الفرنسي قد يدخل قائمة الفريق لمواجهة بنفيكا البرتغالي يوم الثلاثاء المقبل، حيث يحاول اليوفي الفوز والتمسك بأمل التواجد في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.