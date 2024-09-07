أنباء سعيدة.. الموعد الجديد لعودة بيلينجهام إلى المشاركة مع ريال مدريد

وسط تضارب إصابات الملكي.. الآن يستطيع الجمهور تنفس الصعداء بشأن بيلينجهام

يمر ريال مدريد بفترة مقلقة بعض الشيء بشأن الإصابات، حيث تعرض كل من داني سيبايوس وفيرلاند ميندي وأوريليان تشواميني وفينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو وأردا جولر إلى إصابات متفاوتة.

لكن الإصابة الأهم الآن في الملكي هي إصابة جود بيلينجهام على مستوى الساق اليمنى، والتي تعرض لها خلال جلسة تدريبية يوم 23 أغسطس الماضي.

إلا أن جماهير ريال مدريد يمكنها أن تتنفس الصعداء بشأن تلك الإصابة، إثر تطورات جيدة في موعد تعافيه الكامل ومشاركته في المباريات أوردتها صحيفة "ريليفو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كان نية الجهاز الطبي في ريال مدريد أن يكون بيلينجهام جاهزًا لمباراة ديربي مدريد على أرضية ملعب سفيتاس متروبوليتانو، والمقامة يوم 29 سبتمبر الجاري، لكن تسارع عملية تعافي بيلينجهام سيجعل السيناريو مختلفًا بعض الشيء.

الصحيفة تؤكد أن بيلينجهام يستطيع العودة للمنافسات قبل هذا الموعد بأسبوع، وبالتحديد في مباراة إسبانيول على ملعب سانتياجو برنابيو مع تفضيل أخذ راحة أمام ديبورتيفو ألافيس، كي يشارك في مباراة أتلتيكو بكامل الجاهزية.