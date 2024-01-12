بعد أنباء رحيله .. فيجا يعترف بـ"معاناته" ويحسم مستقبله مع الأهلي رسميًا

جابري فيجا يحسم الجدل رسميًا

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حسم صانع الألعاب الإسباني جابري فيجا، مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، في ظل الأنباء عن احتمالية رحيله، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2024".

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أنباء عديدة ترددت بشأن احتمالية رحيل فيحا عن الأهلي، في الشتاء الحالي، والعودة إلى فريقه السابق سيلتا فيجو الإسباني، أو الانضمام إلى أحد الأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا السياق.. أعرب النجم الإسباني خلال تصريحات مع صحيفة "ماركا"، اليوم الجمعة، عن سعادته الكبيرة في السعودية، مؤكدًا على أنه يحاول تطوير مستواه الفني في الفترة القادمة مع الأهلي، بالإضافة إلى العمل على تقوية لياقته البدنية؛ حيث أسس صالة ألعاب رياضية متكاملة، في منزله بجدة.

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ونفى فيجا، انتقاله إلى السعودية في سن الـ21 عامًا، من أجل الأموال فقط دون النظر إلى مسيرته الكروية؛ قائلًا: "لن أرضي الجميع.. المهم أن المقربين مني، أيّدوا قراري".

واعترف جابري فيجا، بمعاناته في أسابيعه الأولى بالسعودية؛ حيث كان يتواجد في أحد الفنادق قبل الانتقال إلى منزله الخاص، مع غياب صديقته عنه، لأدائها امتحانات الطب في إسبانيا، إلى جانب درجة الحرارة المرتفعة والعادات والتقاليد الجديدة؛ ولكنه بدأ يتأقلم على كل ذلك، بمرور الوقت.

وبنهاية حديثه.. كشف فيجا، عن أن هدف الأهلي "الأول"، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ هو إنهاء دوري روشن السعودي للمحترفين، بين المراكز الثلاثة الأولى؛ لضمان التأهل إلى أبطال آسيا، بشكل رسمي.

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