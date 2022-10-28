أنباء جيدة ليوفنتوس بعودة نجميه قبل كأس العالم.. والبيانكونيري يتريث

هل ينقذان اليوفي من التخبط؟

سوف يحمل كل من فيديركو كييزا وبول بوجبا لواء عودة يوفنتوس وآمال البيانكونيري في تصحيح المسار، وهما اللذان يعودان من إصابتيهما الطويلتين اللتين أثرتا على مستوى يوفنتوس الحالي بلا أدنى شك.

ولكن الموعد المقرر لعودتهما رغم أنهما جاهزين تمامًا الآن ينتظر يوفنتوس أن يكون في مباراتي فيرونا ولاتسيو في الدوري الإيطالي قبل أقل من أسبوعين على انطلاق كأس العالم، يوفنتوس يطمح أن تكون عودة كل من الفرنسي والإيطالي نهائية تمامًا ولا تحاط بها أي مشكلات، لذلك يفضل المدرب ماسيميليانو أليجري وجهازاه الفني والطبي التريث قبل الزج بهما.

هذا يعني أن مباراتي ليتشي وإنتر ميلان ليستا في مخططات أليجري فيما يتعلق بعودة الثنائي وهو ما نستطيع أن نؤكده بشكل واضح.

كل من النجمين يطمح لشكل مختلف للعودة، فبول بوجبا يريد التعافي بشكل سريع والوصول إلى كأس العالم قطر 2022 في أفضل جاهزية وهو الذي يعد عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المدري ديدييه ديشان.

بينما سيكتفي كييزا بالاستعداد أكثر خلال فترة المونديال كي يتوهج مع يوفنتوس وينقذ البيانكونيري من الإخفاقات المتتالية هذا الموسم، وهو الذي سيقضي فترة المونديال مشاهدًا إياها من شاشات التلفاز ببساطة لأن الأتزوري فشل في الوصول إلى قطر.