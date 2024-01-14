أنباء جيدة عن كريم بنزيما .. لكن جمهور الاتحاد يصر على "طرده"!

جديد أزمة غياب بنزيما عن مران الاتحاد مبشر بالخير، لكن الجمهور قد سئم!

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يبدو أن الوضع بين نادي الاتحاد السعودي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما ليس بالسوء الذي تتحدث عنه الصحف الأجنبية، رغم غيابه عن مران الفريق في جدة خلال الأيام الماضية.

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الأزمة بدأت عندما عاد لاعبو العميد للتدريبات بعد فترة راحة سلبية منحها إياهم المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، استغلالًا لفترة توقف دوري روشن الحالية، لارتباط المنتخب السعودي بالمشاركة في كأس آسيا قطر 2023، لكن خلال اليومين الماضيين عاد الفريق لتدريباته في غياب المهاجم الفرنسي.

غياب بنزيما مستمر منذ أول أمس الجمعة، وهو ما دفع صحيفة "ماركا" الإسبانية لزعم أن جاياردو قرر استبعاده من معسكر مدينة دبي الإماراتية، فيما زعمت مصادر أجنبية أخرى أن الاتحاد بدأ التخطيط للتخلص منه خلال يناير الجاري، وثالثة تدعي أن اللاعب هو من طلب الرحيل.

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لكن وسط كل ذلك، أوضح الصحفي الاتحادي وليد عمر أن لديه أنباء تشير إلى أن بنزيما موجود بالفعل في دبي، في انتظار وصول بعثة العميد صباح اليوم الأحد، تمهيدًا للانضمام لمعسكر الفريق بشكل طبيعي.

لكن يبدو أن خلل ما قد نشب بالفعل في علاقة "الحكومة" بجمهور النادي الجداوي، إذ تسيطر مطالب الاستغناء عنه على قطاع ليس بالقليل من الجماهير، التي سئمت المشكلات، التي بدأت مع المدرب السابق نونو سانتو ومستمرة حتى الآن، بجانب أن في وجوده ودع الفريق كأس العالم للأندية السعودية 2023 من الدور الثاني بالهزيمة أمام الأهلي المصري.

على سبيل المثال لا الحصر، أحد المشجعين كتب عبر منصة "إكس": "ما عاد نبيه حتى لو موجود ما احترم النادي ولا الشعار ولا التزم في أي شئ، لاعب جاي والله عشان الفلوس ولا همه النادي ولي يصير"، فيما علق آخر: "إما أنه يتأدب أو يطلع ما عليه حسوفة"، قبل أن يضيف ثالث: "كارثة لو تواجد".

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