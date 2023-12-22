بعد أنباء الصلح .. موقف حاسم من عبد الرزاق حمد الله في قضيته مع النصر

تطور مفاجئ في قضية النصر وعبد الرزاق حمد الله

SHAHID

لا صوت يعلو في الشارع الرياضي السعودي حاليًا؛ إلا على أنباء "الصلح" بين نادي النصر والمهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق الاتحاد.

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النصر فسخ عقد حمد الله، في نوفمبر من عام 2021؛ لينضم المهاجم المغربي بعدها مباشرة إلى الاتحاد، تحديدًا في الميركاتو الشتوي "يناير 2022"، وسط مزاعم من مسؤولي العالمي، بامتلاك "تسجيلات صوتية"، تثبت تفاوض اللاعب بشكل غير قانوني، مع قلعة العميد.

وخلال الساعات القليلة الماضية.. انتشرت أخبار عن توقيع النصر وعبد الرزاق حمد الله، اتفاقية "الصلح" بشكل رسمي، بعد تدخل مسؤولين كبار في القطاع الرياضي السعودي، وذلك قبل تقديمها إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"؛ من أجل إغلاق القضية نهائيًا.

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لكن.. يبدو أن "الصلح" لم يتم بشكل رسمي - حتى الآن - بين الطرفين؛ حيث كشف مصدر مقرب من المهاجم المغربي البالغ من العمر 33 سنة، تفاصيل جديدة مفاجئة.

المصدر أوضح في تصريحات لموقع "كووورة"، اليوم الجمعة، أن نادي النصر؛ هو من بادر بالاتصال بحمد الله، من أجل إنهاء قضية "التسجيلات"، ومؤكدًا على أن اللاعب، لا يُمانع في التسوية مع فريقه السابق.

ومن ناحيته.. ألمح الإعلامي الرياضي منار شاهين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى وجود بعض العقبات، في مفاوضات النصر وعبد الرزاق حمد الله؛ بقوله: "لا يزال اللاعب العربي، متصلبًا في إنهاء التسوية.. العرض المقدم له لم يقترب من الرقم الذي طلبه، وهناك محاولات جارية للوصول إلى حلٍ وسط".

SHAHID