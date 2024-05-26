"أنا وزيدان".. كروس يكشف عن تفاصيل حديثه المثير مع أسطورة ريال مدريد!

كروس يجتمع بأسطورة ريال مدريد بعد الاعتزال...

كشف توني كروس، لاعب ريال مدريد، عن تفاصيل حديثه مع راؤول جونزاليس، أسطورة الميرينجي ومدرب فريق الشباب الحالي، الذي لم يعجبه قرار اعتزال كروس.

وفي يوم الثلاثاء الماضي كان كروس، قد أعلن اعتزاله ممارسة كرة القدم بشكل نهائي، عقب نهاية بطولة يورو 2024، والتي تستضيفها ألمانيا في الصيف الحالي.

وقال كروس في تصريحات صحفية: "عندما غادرت ملعب التدريب بالأمس، وجدت راؤول بالخارج وتحدثت معه، في البداية لم يعجبه قرار اعتزالي ولكنه وجد شيئًا إيجابيًا ألا وهو أنني سأشارك معهم في مباريات أساطير ريال مدريد".

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وتابع: "أخبرني راؤول أنني يجب أن أتواجد في تلك المباريات وألعب معهم، سأكون أنا وزيدان خلفه، ولويس فيجو على اليمين، وروبيرتو كارلوس في الخط الخلفي، سيكون ذلك مضحكًا".

جدير بالذكر أن رحلة النجم الألماني، ستنتهي مع ريال مدريد بشكل رسمي ويودع الفريق بعد سنوات من النجاح، مساء السبت المقبل في المباراة الأخيرة بالموسم، عندما يلعب مع بوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.