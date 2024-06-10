"أنا معذبكم وانتظروا المزيد" .. أول رد من فينيسيوس جونيور على قرار إسبانيا التاريخي

بيان ناري من فينيسيوس جونيور..

علق البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على قرار المحكمة، في "واقعة العنصرية" الشهيرة ضده.

فينيسيوس دخل في نوبة بكاء شديدة؛ بعد تعرضه لعنصرية عنيفة، في مباراة جمعت بين ريال مدريد وفالنسيا، على أرضية ملعب الأخير "الميستايا"، ضمن منافسات الدوري الإسباني للدرجة الأولى، يوم 21 مايو 2023.

ووقتها تحرك ريال مدريد والرابطة الإسبانية "قانونيًا"؛ لتصدر محكمة التحقيق "رقم 10" في فالنسيا، اليوم الاثنين، حكمًا بإدانة 3 أشخاص متهمين في الواقعة؛ بالسجن 8 أشهر، بالإضافة إلى منعهم من الدخول إلى الملاعب، لمدة عامين.

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وعن ذلك يقول النجم البرازيلي: "طلب مني الكثيرون أن أتجاهل الأمر، وقال آخرون إن معركتي كانت بلا جدوى، وأنه يجب عليّ لعب كرة القدم فقط".

وأضاف فينيسيوس جونيور: "لكن كما قلت دائمًا.. أنا لست ضحية للعنصرية، بل أنا معذب للعنصريين"، مشددًا على أن هذه الإدانة الجنائية الأولى في تاريخ إسبانيا؛ ليست له فقط، وإنما لجميع الأشخاص ذو البشرة السوداء.

وأعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، عن أمنيته في أن يخاف جميع العنصريين بعد هذا الحكم، وأن يخجلون من تصرفاتهم، ويختبئون في الظل.

وفي النهاية.. شكر فينيسيوس، نادي ريال مدريد والرابطة الإسبانية، على مساعدته في تحقيق هذه القناعة التاريخية، متوعدًا بالمزيد ضد العنصريين في المستقبل.