"أنا لست متواضعًا" مورينيو يوجه رسالة نارية لمنتقديه!

رسالة نارية من مورينيو لمنتقديه...

حقق روما، فوزًا هامًا على فروسينوني، بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، ليعود إلى طريق الانتصارات من جديد.

ويعاني ذئاب العاصمة الإيطالية، بشكل كبير هذا الموسم تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، إذ لم يحقق الفريق إلا انتصارين فقط في سبع مباريات، ويحتل المركز الثالث عشر في ترتيب السيري آ.

وتعرض مدرب الفريق جوزيه مورينيو، إلى الكثير من الانتقادات بسبب ما يقدمه مع روما هذا الموسم خاصة أن هذه هي أسوأ بداية لموسم في مسيرته، وأثارت المخاوف بشأن مستقبله مع الفريق.

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ورد المدرب البرتغالي على منتقديه أثناء حواره مع شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية وقال: "يجب أن أتفق مع من يقولون إنني لست متواضعًا، ولكن لدي بعض الأفعال، مثل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو والذي يعد إنجازًا رائعًا".

وتابع: "لقد كنت محظوظًا بما يكفي للعمل مع فرق رائعة وبميزانيات كبيرة، ولقد صعوبات مع فرق حيث يعد فيها الفوز معجزة، لقد فزت مع مانشستر يونايتد بلقب أوروبي ونصف، ومع روما فزت بنصف كأس أوروبي".

ويستعد مورينيو، لقيادة روما، عندما يواجه فريق سيرفت في الجولة الثانية من دور المجموعات للدوري الأوروبي، مساء يوم الخميس القادم.