"أنا كبير في السن!" .. حارس العين يرد على اتهامات جيسوس بعد نكسة الهلال الآسيوية

تصريحات خالد عيسى بعد تأهل العين الآسيوي..

رد خالد عيسى، حارس مرمى نادي العين الإماراتي، على اتهامات البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي؛ بعد القمة الآسيوية الكبرى.

الهلال ودع مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024، من دور نصف النهائي، على الرغم من الفوز "إيابًا" على العين (2-1)، في العاصمة السعودية الرياض؛ حيث كان الفريق الأزرق قد سقط "ذهابًا" في الإمارات العربية المتحدة، بهدفين مقابل أربعة.

وبعد وداع الهلال.. اتهم جيسوس، نجوم نادي العين، بتعمد كسر رتم اللعب، من خلال إهدار الوقت، خاصة في الشوط الثاني من عمر المباراة.

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وعن ذلك يقول عيسى في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "لم أهدر الوقت.. الواقع يؤكد أنني أكبر لاعبي العين سنًا، وأغلب العناصر الذين يلعبون في قائمة الفريق؛ هذه هي (النسخة الأولى) لهم في دوري الأبطال".

ونفى الحارس العيناوي، حصوله على تعليمات من الجهاز الفني بـ"إهدار الوقت"، مشيرًا إلى أنه يعلم الهلال جيدًا، لذلك تعامل مع اللقاء بخبرة.

واعترف خالد عيسى، أن مباراة الإياب أمام الهلال، في العاصمة السعودية الرياض، كانت أصعب على الفريقين، من لقاء الذهاب الذي أقيم في الإمارات.